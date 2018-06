Hamburg (dpa) - Die norddeutschen Innenminister haben bei ihrer Konferenz ein Aufenthaltsverbot für Dschihadisten gefordert, die aus Kampfgebieten zurückkehren und sich dort Verbrechen schuldig gemacht haben. "Es soll die Möglichkeit geben, zurückkehrenden Dschihadisten das Aufenthaltsrecht zu entziehen oder auch eine Ausbürgerung zu veranlassen, wenn alle rechtsstaatlichen Mittel eingeleitet werden", sagte der Hamburger Innensenator Michael Neumann (SPD) am Mittwoch. Dies gelte etwa, wenn es Beweise dafür gebe, dass die Dschihadisten an Morden beteiligt gewesen seien. Ein weiterer Schwerpunkt der Konferenz war die Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik und die länderübergreifende Unterbringung der Asylsuchenden. "Das Boot ist noch nicht voll", sagte der Innenminister Niedersachsens, Boris Pistorius (SPD).