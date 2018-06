Hamburg (dpa/lno) - Ein Hamburger Lehrer ist am Mittwoch vom Vorwurf der Beleidigung eines Schülers während einer Klassenfahrt nach Sylt freigesprochen worden. Das Amtsgericht Harburg habe eine ganze Reihe von Zeugen gehört, diese hätten das Geschehen aber nicht mehr einheitlich darstellen können, sagte eine Gerichtssprecher. "Es war nicht mehr festzustellen, ob der Lehrer den Schüler vorsätzlich in den Schritt griff oder ihn schlicht versehentlich berührte." Den Griff in den Genitalbereich hatte die Staatsanwaltschaft als tätliche Beleidigung gewertet.

Das Amtsgericht hatte zunächst einen Strafbefehl gegen den Pädagogen wegen Beleidigung und Körperverletzung im Amt in einem minderschweren Fall verhängt. Darin wurde der dem Zeitpunkt 47-Jährige zu einer Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu je 80 Euro verurteilt. Der Lehrer hatte dagegen Einspruch eingelegt, woraufhin es zu dem Prozess kam.

Der Lehrer war im vergangenen Jahr mit der fünften Klasse eines Gymnasiums in dem Jugenderholungsheim Puan Klent. Danach waren schwere Vorwürfe gegen den Lehrer erhoben worden. Nach monatelangen Ermittlungen bestätigten sich die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs allerdings nicht.