Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV muss vorerst auf Torhüter René Adler verzichten. Der 28 Jahre alte Schlussmann, der seinen Stammplatz zuletzt an den Tschechen Jaroslav Drobny verloren hatte, erlitt zwei Tage vor dem HSV-Punktspiel bei Borussia Dortmund eine Kapselverletzung im linken Knie. Der ehemalige Nationaltorwart Adler werde "einige Wochen ausfallen", teilte der norddeutsche Club am Donnerstag dazu auf seiner Homepage mit.

Dagegen nahm Nationalspieler Nikolai Müller am Donnerstag wieder am Mannschaftstraining teil. Der Mittelfeld- und Angriffsspieler, der am vorigen Sonntag gegen Eintracht Frankfurt (1:2) das bisher einzige HSV-Saisontor erzielte, hat seine muskulären Probleme auskuriert.

Mitteilung HSV