Hamburg (dpa) - Mit Jubel und Beifall im Stehen hat das Publikum in Hamburg den Tourneestart von "Ulrich Tukur und seinen Rhythmus Boys" gefeiert. Der Schauspieler und Musiker erschien am Mittwochabend mit Melone und in schwarz-weißen Schuhen auf der Bühne des St. Pauli-Theaters - jedoch ohne Hose. Nachdem ihm das Beinkleid nachgereicht wurde, setzte er sich an den Flügel und intonierte den Cole-Porter-Klassiker "Let's Misbehave!" (Benehmen wir uns schlecht!). So lautet der Name des aktuellen Programms mit Schlagern, Swing- und Jazzsongs. Neben Evergreens unter anderem von George Gershwin lösten auch Anekdoten und Gedichte das Motto des zweistündigen Abends ein. Nach fünf Vorstellungen in Hamburg soll in Städten wie Köln, Erfurt und Berlin gastiert werden. Schauspielstar Tukur ("Rommel") hatte die Band 1995 gegründet.

