Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Senat hat enttäuscht auf die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig reagiert. "Wir hätten uns eine andere Entscheidung erhofft", sagte Bürgermeister Olaf Scholz (SPD). Er sei aber weiter optimistisch, dass es eine gute Entscheidung geben werde. Das sei für die Zukunft vieler Städte in Europa sehr wichtig. Städte und die Kulturlandschaft hätten sich entlang der Flüsse ausgebreitet. "Was die Wasserrahmenrichtlinie da sagen wird, das wird auch für viele andere von Bedeutung sein."