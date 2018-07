Dortmund/Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV peilt am Samstag in der Fußball-Bundesliga seinen ersten Saisonsieg an. Allerdings muss der Tabellenletzte nach sechs sieglosen Partien nur mit nur einem Tor beim Titel-Mitfavoriten Borussia Dortmund antreten. Trainer Josef Zinnbauer hofft aber, dass sein zuletzt besseres Team endlich mit Zählbarem belohnt wird. Erstmals mit auf der Bank sitzen wird Peter Knäbel, der bei den Hanseaten am Mittwoch seinen Posten als Direktor Profifußball angetreten hat. Der Anpfiff in der Dortmunder Arena erfolgt um 15.30 Uhr.