Hamburg (dpa/lno) - Eine große Teppich-Lagerhalle ist am Sonntagmorgen im Hamburger Stadtteil Rothenburgsort in Flammen aufgegangen. Nach ersten Erkenntnissen war ein direkt nebenan geparkter Lastwagen in Brand geraten und das Feuer dann auf das Gebäude übergesprungen, sagte ein Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei sei dabei, die ursprüngliche Brandursache zu ermitteln, Brandstiftung könne nicht ausgeschlossen werden. Die Halle - etwa 70 Meter lang und 20 Meter breit - ist nach den zweistündigen Löscharbeiten einsturzgefährdet. In ihr sind hauptsächlich Teppich gelagert. Der Schaden stand zunächst nicht fest.