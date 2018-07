Hamburg (dpa/lno) - Hamburgs Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) will als eine Konsequenz aus dem gewaltsamen Tod der dreijährigen Yagmur für die Jugendhilfe einen Ombudsmann einrichten. An ihn soll sich jeder mit Fragen oder Hinweisen wenden können, sagte Scheele am Dienstag im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zum Fall Yagmur. Geplant sei, den Obmann in der kommenden Legislatur zu schaffen und auch mit Befugnissen auszustatten. "Dann ist er nicht mehr nur ein Sammelaugust", der Beschwerden zwar aufnehmen, aber nichts machen könne. "Angedockt an das Beschwerdemanagement wirkt er unmittelbar handlungsleitend." Der Ausschuss will strukturelle und politische Verantwortlichkeiten im Fall Yagmur klären. Er untersucht, inwieweit den Behörden Versäumnisse anzulasten sind.