Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Mehrere hundert Menschen haben am Montagabend in Hamburg und Kiel für Solidarität mit den Kurden in der umkämpften syrisch-türkischen Grenzstadt Kobane demonstriert. In Hamburg versammelten sich nach Angaben der Polizei rund 200 überwiegend kurdischen Demonstranten zu einem unangemeldeten Protestmarsch vom Hauptbahnhof zum Rathausplatz. Dem Zug folgten vereinzelt auch Teilnehmer linker Gruppierungen. Vor dem Rathaus projizierten die Demonstranten Nachrichtenbilder aus den umkämpften Krisenregionen an die Wand. Dabei schwenkten sie Fahnen und riefen Parolen zur Unterstützung der Kurden im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS).

Die Demonstration sei zunächst weitgehend friedlich verlaufen, sagte ein Polizeisprecher. Erst nachdem sich die Gruppe vom Rathausplatz zurück zum Hauptbahnhof bewegte, wurden mehrere Autos und ein türkischer Imbiss demoliert. Insgesamt 14 Menschen wurden in Gewahrsam genommen.

Auch in Kiel versammelten sich rund 200 Menschen am Abend zu einer Demonstration am Hauptbahnhof. Von dort aus zog ein unangemeldeter Protestzug zum Landesfunkhaus des Norddeutschen Rundfunks. Dabei kam es zu keinerlei Ausschreitungen. Die Demonstranten hätten sich übergehend friedlich und kooperativ verhalten, teilte eine Polizeisprecherin mit.