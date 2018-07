Hamburg (dpa) - Trainer Josef Zinnbauer vom Fußball-Bundesligisten Hamburger SV hat seinem Kapitän Rafael van der Vaart keine Garantie für eine Startelf-Rückkehr gegen 1899 Hoffenheim (19. Oktober) ausgestellt. "Rafa genießt keinen Sonderstatus", sagte der 44-Jährige am Dienstag. Er wolle zunächst sehen, wie schnell sich der 31 Jahre alte Mittelfeldstar in das neue System einfinde und wie gut seine Fitness sei. Gleichwohl hob Zinnbauer van der Vaarts Bedeutung für das Team hervor: "Er ist unser Captain, er ist mit Velon Behrami zusammen unser Führungsspieler. Für mich gehört er zu den Besten in Europa." Der Niederländer ist nach seiner Wadenblessur wieder fit. Nach dem überzeugenden 1:0-Erfolg bei Borussia Dortmund ohne ihn entbrannte zuletzt eine Diskussion, ob der HSV ihn überhaupt noch brauche.