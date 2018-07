Hamburg (dpa/lno) - Für den Schriftsteller Siegfried Lenz soll es eine große Trauerfeier in Hamburg geben. Es sei davon auszugehen, dass eine solche Feier für den Ehrenbürger der Hansestadt vermutlich in der übernächsten Woche stattfinden werde, sagte der stellvertretende Senatssprecher Jörg Schmoll am Dienstag. Termin und Ort stünden aber noch nicht fest. Schmoll erinnerte daran, dass für Loki Schmidt - ebenfalls Ehrenbürgerin Hamburgs - es 2010 eine Trauerfeier im Hamburger Michel gab, an der auch der Jahrzehnte mit ihr befreundete Siegfried Lenz Abschied von ihr nahm.

Der große Nachkriegsautor ("Deutschstunde") war am Dienstagmorgen um 4.00 Uhr im Alter von 88 Jahren in Hamburg im Kreis der Familie gestorben, wie Günter Berg, Vorstand der Siegfried Lenz Stiftung und Vertrauter des Autors, berichtete. Es sei vorgesehen, Lenz an der Seite seiner ersten Frau Liselotte auf einem Friedhof in Hamburg-Nienstedten beizusetzen. Mit Liselotte war Lenz 57 Jahre bis zu ihrem Tod 2006 verheiratet. Diesem Wunsch von Lenz habe auch seine zweite Frau Ulla zugestimmt. Ulla, eine langjährige Freundin von Liselotte, war seit 2010 mit Lenz verheiratet.