Hamburg (dpa) - "Spiegel Online" soll Mitte nächsten Jahres mit neuen kostenpflichtigen Zusatzangeboten im Internet an den Start gehen. Das kündigte Spiegel-Verlagsgeschäftsführer Ove Saffe am Montagabend beim Club Hamburger Wirtschaftsjournalisten an. Derzeit sei der Verlag dabei, die inhaltlichen und technischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Grundlage für die Veränderungen ist das von Chefredakteur Wolfgang Büchner aufgesetzte Projekt "Spiegel 3.0", bei dem es zu einer stärkeren Verzahnung von Print und Digital im Verlag kommen soll. Vom 10. Januar 2015 an erscheint das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" bereits am Samstag und nicht mehr erst am Montag. Die Vorbereitungen dazu seien im Zeitplan, berichtet Saffe. Die angekündigten Veränderungen durch das Projekt "Spiegel 3.0" hatten im Verlag für Unruhe gesorgt.

Geschäftszahlen Verlagsgruppe

Darstellung Medienhaus von Ove Saffe