Brunsbüttel (dpa/lno) - Die Zahl der stark beschädigten Atommüll-Fässer im stillgelegten Kernkraftwerk Brunsbüttel ist weiter gestiegen. In den Kavernen - unterirdischen Lagerräumen - seien bisher 335 Fässer inspiziert worden, von denen 102 "stark beschädigt" gewesen seien, teilte das für die Atomaufsicht zuständige Umweltministerium am Donnerstag in Kiel mit. Wanddurchdringende Korrosion, der Austritt von Fassinhalt oder lose Deckel gelten als starke Schäden. Ende September waren 55 von bis dahin 251 untersuchten Atommüll-Fässern als kaputt eingestuft worden.

