Hamburg (dpa/lno) - Mit einem massiven Polizeiaufgebot von rund 1900 Einsatzkräften sind die Freitagsgebete der Muslime in Hamburg geschützt worden. Sie verliefen friedlich, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag berichtete. Zuvor führten Beamte im Stadtteil St. Georg, in dem es mehrere Moscheen und Gebetsräume gibt, Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Dabei seien gefährliche Gegenstände wie Baseballschläger sichergestellt und weniger als ein Handvoll Personen vorläufig festgenommen worden, ergänzte der Sprecher.

Nach Protesten gegen den IS-Terror und die Unterdrückung von Kurden im Nahen Osten war es in Hamburg in dieser Woche zu Auseinandersetzungen zwischen Kurden und mutmaßlich salafistischen Muslimen gekommen - in der Bilanz mit 14 Verletzten sowie sichergestellten Schuss-, Stich- und Schlagwaffen. Mehr als 80 Menschen wurden vorläufig von der Polizei festgesetzt. Seitdem waren die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft.

Mitteilung der Al-Nour Moschee nach Krawallen

Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit