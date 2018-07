Iserlohn (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) den dritten Sieg in Serie knapp verpasst. Das Team von Cheftrainer Serge Aubin unterlag am Freitagabend bei den Iserlohn Roosters mit 1:2 nach Penaltyschießen (1:0, 0:0, 0:1) und bleibt im Tabellenkeller der Liga. Martin Sertich (10.) erzielte vor 4274 Zuschauern in der Eissporthalle am Seilersee den einzigen Treffer für die Norddeutschen. Nicholas Petersen (60.) traf für die Gastgeber erst zum Ausgleich und im Penaltyschießen dann auch zum Sieg.