Hamburg/Kiel (dpa/lno) - Zum Beginn der Herbstferien in Hamburg und Schleswig-Holstein hat am Freitag der Ansturm auf den Flughafen der Hansestadt begonnen. In den ersten fünf Ferientagen sollen rund 124 000 Passagieren vom Flughafen in Hamburg-Fuhlsbüttel starten, teilte ein Sprecher am Freitagmorgen mit. Zu den beliebtesten Reisezielen zählen Spanien, Griechenland und die Türkei.

"Es herrscht reger Betrieb - die Leute freuen sich auf ihren Urlaub", sagte Flughafensprecher Matthias Quaritsch. Um Stress zu vermeiden, sollten die Urlauber sich vorher darüber informieren, wo sie ihr Auto parken können.

Auch die Deutsche Bahn zählt mehr Fahrgäste als an einem gewöhnlichen Freitag. "Regelmäßig zu Ferienbeginn gehen die Buchungen nach oben", sagte eine Sprecherin. In Richtung Süden, nach Berlin, ins Ruhrgebiet oder nach Dänemark: Die Ziele seien unterschiedlich.

Schüler in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich noch gedulden: Am 20. Oktober beginnen dort die Herbstferien. Niedersachsen und Bremer müssen sogar noch eine Woche länger ausharren, ehe sie auch unter der Woche ausschlafen dürfen. In Hamburg und Schleswig-Holstein enden die Ferien am 24. Oktober.

Flughafen Hamburg