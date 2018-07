Hamburg (dpa/lno) - Eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung und chinesische Investitionen in Europa stehen im Mittelpunkt des sechsten "Hamburg Summit: China meets Europe" in Hamburg. Auf der international besetzten Konferenz am Freitag und Samstag in der Handelskammer werden unter anderem Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, Luxemburgs Premierminister Xavier Bettel, EU-Parlamentspräsident Martin Schulz, EU-Handelskommissar Karel De Gucht sowie Außenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) erwartet. Daneben diskutieren nach Angaben der Handelskammer rund 600 Teilnehmer unter anderem über die Themen Urbanisierung und die chinesischen Wirtschaftsreformen, die auf dem dritten Plenum der kommunistischen Partei Chinas im November 2013 beschlossen wurden.

