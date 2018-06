Hamburg (dpa) - Chinas Ministerpräsident Li Keqiang reist nach den deutsch-chinesischen Regierungsgesprächen mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) am Samstag nach Hamburg weiter. Bei seinem ersten Besuch in der Hansestadt will er auf der Wirtschaftskonferenz "Hamburg Summit: China meets Europe" auftreten. Zuvor ist im Rathaus ein Treffen mit Bürgermeister Olaf Scholz (SPD) geplant. Nach dem "Summit" fliegt er nach Moskau. In Hamburg haben sich zudem EU-Parlamentspräsident Martin Schulz und Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD) angekündigt. Im Umfeld der Regierungsgespräche in Berlin waren zuvor neue Kooperationen und Milliarden-Deals zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen bekanntgeworden, etwa bei Daimler, VW, der Deutschen Telekom und beim europäischen Flugzeughersteller Airbus.

