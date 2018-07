Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Jusos haben ihren Landesvorsitzenden Carl Philipp Schöpe im Amt bestätigt. Der 27-Jährige wurde am Sonntag auf einer Landesdelegiertenkonferenz mit 43 von 51 Stimmen wiedergewählt, teilte die Jugendorganisation der SPD am Montag mit. "Ich freue mich, mit dem neuen Landesvorstand an die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre anzuknüpfen", erklärte Schöpe.

