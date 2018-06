Hamburg (dpa/lno) - Altbundeskanzler Helmut Schmidt wird heute in Hamburg die Ehrendoktorwürde der Universität Athen zuteil. Schmidt erhält den Titel, weil er in kritischen Momenten Griechenlands Zugehörigkeit zu Europa unterstützt habe, teilte die Senatskanzlei der Hansestadt vorab mit. Die juristische Fakultät der Athener Universität würdigt den 95 Jahre alten SPD-Politiker als bedeutenden und ehrwürdigen Mann, der sich um die Rechte Griechenlands verdient gemacht habe. Schmidt hatte in der Finanzkrise mehrfach vor einem Zerbrechen der Europäischen Union gewarnt.