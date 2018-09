Hamburg (dpa) - Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben ihren Aufwärtstrend bestätigt. Vor 5188 Zuschauern besiegten die Hanseaten am Mittwoch den Aufsteiger TSG Ludwigshafen-Friesenheim mit 33:25 (15:14). Bester Werfer der Gastgeber, die nach ihrem vierten Sieg in Serie ihr Punktekonto auf jetzt 10:10 Zähler ausgeglichen haben, war Hans Lindberg (7/2). Für die TSG war Stephan Just (8/1) am erfolgreichsten.

Die Gäste hatten die gut 600 Kilometer lange Anreise in den Norden in Privatwagen angetreten, nachdem die ursprünglich geplante Zugfahrt wegen des Lokführer-Streiks hatte abgesagt werden müssen. Der sportlichen Leistung der "Eulen" tat die strapaziöse Fahrt zunächst keinen Abbruch. Aus einem 6:9-Rückstand (13.) machte die TSG ein 13:12 (25.). Stark agierte der 35 Jahre alte Routinier Just, der schon vor dem Seitenwechsel sechs Tore erzielt hatte.

Durch drei Tempogegenstöße von Stefan Schröder, Lindberg und Matthias Flohr zogen die Hamburger nach dem Seitenwechsel schnell auf 19:15 (36.) davon. Mit dem Treffer von Alexandru Simicu zum 27:19 (50.) war der HSV auf die Siegerstraße eingebogen. Eine starke Leistung zeigte Schlussmann Max-Henri Herrmann, der schon in der 21. Minute für Johannes Bitter eingewechselt worden war.

Homepage Handball-Bundesliga

Homepage HSV Hamburg

Homepage TSG Ludwigshafen-Friesenheim