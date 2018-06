Puttgarden (dpa/lno) - Beamte der Bundespolizei haben erneut Flüchtlinge ohne oder mit gefälschten Papieren aus Zügen zwischen Hamburg und Puttgarden geholt. Wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete, wurden auf der sogenannten Vogelfluglinie zwischen Sonntag und Dienstag 28 Männer im Alter zwischen 16 und 40 Jahren aufgegriffen. Darunter war ein 18-Jähriger aus Algerien, der mit Vollstreckungshaftbefehl wegen Diebstahls gesucht wurde. Er wurde in ein Jugendgefängnis gebracht. Die anderen Männer wurden an Jugendhilfeeinrichtungen und die Erstaufnahmestelle in Neumünster übergeben.

Pressemitteilung der Bundespolizei