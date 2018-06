Hamburg (dpa/lno) - Wenn die Volleyballerinnen vom VT Aurubis Hamburg am 22. Oktober bei den VolleyStars Thüringen in Suhl ihr erstes Punktspiel der neuen Bundesliga-Saison bestreiten, steht mehr auf dem Spiel als drei Punkte. Da sich Hauptsponsor Aurubis in zwei Jahren aus dem Sponsoring im Profisport zurückziehen will, müssen sich die Club-Verantwortlichen bereits jetzt nach neuen Geldgebern umsehen.

Damit die Suche erfolgreich verläuft, ist der neu zusammengestellte Kader von Trainer Dirk Sauermann zum Erfolg verdammt. "Wir müssen schon am Anfang der Saison sportlich überzeugen", betonte Clubchef Horst Lüders am Mittwoch bei der Präsentation des Teams in Hamburg.

Viel schlimmer als in der vergangenen Spielzeit kann es allerdings nicht kommen. Da konnte das Aurubis-Team nicht eine von 20 Partien gewinnen, blieb aber trotz des sportlichen Abstiegs in der 1. Liga. Der Club reagierte darauf mit einem radikalen Umbruch und holte neben Sauermann als Coach auch noch elf neue Spielerinnen.

"Unser Saisonziel ist Platz sieben bis zehn", sagte der neue VTA-Trainer. Ein schlechteres Abschneiden würde allerdings wohl das langfristige Aus für Spitzenvolleyball in der Hansestadt bedeuten.

Aurubis-Team