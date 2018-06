Hamburg (dpa/lno) - Kapitän Rafael van der Vaart und Valon Behrami stehen dem Fußball-Bundesligisten Hamburger SV am Sonntag (15.30 Uhr) im Heimspiel gegen 1899 Hoffenheim zur Verfügung. "Wir brauchen nicht über die Qualität von Rafael van der Vaart zu reden", sagte Trainer Josef Zinnbauer am Donnerstag. Der niederländische Nationalspieler war am zweiten Spieltag gegen Paderborn mit einer Wadenverletzung ausgewechselt worden und hatte seitdem kein Punktspiel bestritten.

"Ich fühle mich gut", berichtete van der Vaart, der auch nicht zu den EM-Qualifikationsspielen seiner Nationalmannschaft gereist war. Stattdessen trainierte er fleißig in Hamburg. Eine Einsatzgarantie gibt Zinnbauer dem Regisseur aber dennoch nicht.

Behrami ist nach einer Untersuchung seines gereizten Knies in der Schweiz guter Dinge für die Hoffenheim-Partie: "Es war nur zur Kontrolle, ich kann zu hundert Prozent trainieren." Der defensive Mittelfeldspieler warnt jedoch vor dem Tabellenzweiten: "Hoffenheim steht dort, weil sie gut Fußball spielen. Sie verteidigen sehr gut und schalten schnell um." Es sei wichtig, nach dem Sieg gegen Dortmund, nun auch endlich einen Heimsieg einzufahren. Der letzte gelang dem HSV vor einem halben Jahr gegen Bayer Leverkusen (2:1).

"Wenn wir nichts zu verlieren haben, spielen wir super, so wie gegen Bayern und Dortmund", sagte Behrami. Geschont wurde am Donnerstag Abwehrspieler Heiko Westermann (Erkältung). Angeschlagen sind noch Julian Green (Rippenblessur) und Zoltan Stieber (Bluterguss im Knie).