Hamburg (dpa/lno) - Für mehr Personal in Hamburger Kitas hat die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag mehr als 5000 Postkarten von Eltern ins Rathaus gebracht. Senatssprecher Christoph Holstein nahm die Karten entgegen, wie Sigrid Ebel von Verdi sagte. Weitere rund 11 000 Postkarten seien bei der Aktion unter dem Motto "Ich will bessere Bedingungen für mein Kind!" direkt an Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) gegangen. Die Eltern seien enttäuscht über das Verhalten des Senators, erklärte Ebel - daher habe Verdi die Aktion zur "Chefsache" gemacht und sei ins Rathaus gegangen.

Die Gewerkschaft begrüße die Entscheidung, dass Kinder ab einem Jahr einen Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz haben. Aber: "Eine Kinder- und Jugendpolitik, die nur auf Quantität setzt und dabei die Qualität außen vorlässt, ist kurzsichtig", kritisierte Ebel. Am 30. Oktober wollen Eltern und Kita-Beschäftigte mit einem Sternmarsch für 25 Prozent mehr Personal in Kitas demonstrieren.

Demonstration