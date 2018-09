Hamburg (dpa/lno) - Nach einem bewaffneten Überfall auf einen Supermarkt in Hamburg-Bramfeld fahndet die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem der drei Täter. Das mit Pistolen und einem Messer bewaffnete Trio hatte in der Vorwoche die Angestellte des Supermarktes bedroht und das Geld aus der Kasse gefordert, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Anschließend flüchteten die Täter mit rund 260 Euro Beute. Sie sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und waren mit Kapuzenpullovern und Tüchern maskiert.

