Hamburg (dpa) - Die Hamburger Versicherung HanseMerkur übernimmt die Aktienmehrheit an der Liechtensteiner Tochtergesellschaft der Schweizer Versicherungsgruppe CSS. Die CSS Versicherung AG in Vaduz biete seit 2006 Zusatz-Krankenversicherungen auf dem deutschen Markt an, vor allem für Zahnbehandlungen, teilten die CSS und die HanseMerkur am Donnerstag in Hamburg und Luzern mit. Im Bestand seien rund 150 000 Verträge. Die CSS behalte eine Minderheitsbeteiligung; für die Kunden ändere sich nichts. Mit der HanseMerkur habe die CSS-Gruppe einen strategischen Partner gefunden, um ihr Deutschlandgeschäft neu auszurichten und zu stärken.

Pressemitteilung