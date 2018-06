Hamburg (dpa/lno) - Taxi- und Fernbus-Unternehmen, Mitfahrportale und die Hamburger Hochbahn bereiten sich auf die Auswirkungen des angekündigten Streiks der Lokführergewerkschaft GDL am Wochenende vor. Reisende suchten am Freitag nach Alternativen: Mitfahrportale und Fernbusunternehmen verzeichneten deutlich mehr Zugriffe auf ihre Webseiten als sonst.

Alle U-Bahnen würden am Wochenende mit maximaler Länge fahren, teilte ein Sprecher der Hochbahn mit. Die Züge der Eisenbahngesellschaft metronom fahren planmäßig und aus Hamburg kommend in Richtung Stade zudem weitere Stationen an.

Die Lokführer wollen mit einem zweitägigen Streik den Bahnverkehr in ganz Deutschland lahmlegen. Im Güterverkehr traten die Lokführer bereits am Freitagnachmittag in den Streik. Ihre Kollegen vom Personenverkehr wollten am Samstag um 2.00 Uhr folgen. Auch die Hamburger S-Bahnen sollen von dem Streik auch betroffen sein.

Die Deutsche Bahn reagiert erneut mit einem Ersatzfahrplan. So soll zumindest ein Teil der Züge eingesetzt werden. Wenige Stunden vor Streikbeginn versuchte der Konzern, die GDL mit einem neuen Tarifangebot zur Absage des Streiks zu bewegen. Die Lokführergewerkschaft nahm zunächst keine Stellung dazu.

