Hamburg (dpa/lno) - Es war ein Sieg ohne Glanz und Gloria. Doch wichtiger als die zwei Punkte und die gelungene Heimpremiere der Hamburg Towers in der ProA mit dem 74:64 (44:38)-Erfolg gegen Bayer Giants Leverkusen war am Sonntagabend die Tatsache, dass Basketball als Profisport endgültig wieder in der Hansestadt angekommen ist.

"Die Stimmung war einfach super. Man hat gesehen, dass die Leute Bock darauf haben", stellte ein sichtlich zufriedener Sportlicher Leiter Marvin Willoughby angesichts der Resonanz in der InselParkhalle fest.

2000 Fans waren in die früheren Blumenhalle in Wilhelmsburg gekommen. Schon beim Einlaufen der Gastgeber erhoben sich die Besucher von ihren Sitzen und feuerten die Mannschaft während der Partie immer wieder lautstark an. "Wenn die Tribünen auf den Stirnseiten fertig sind, dann ist das hier ein Hexenkessel - und dann wird es hier dreimal so laut", blickte Towers-Trainer Hamed Attarbashi anschließend auf die kommenden Monate voraus. Und stellte zudem fest: "Für diese Größe ist es eine der schönsten Hallen in Deutschland."

Ob dann regelmäßig 3000 Zuschauer zu den Heimspielen der Basketballer kommen, wenn die Arena Anfang November fertig ist, wird vermutlich auch vom weiteren sportlichen Werdegang des Teams abhängen. "Ich habe vorher gesagt: Kampf, Kampf, Kampf", fasste Attarbashi den Auftritt seiner Auswahl zusammen, die nach fünf Begegnungen vier Siege auf dem Konto hat und zur Spitzengruppe in der 2. Bundesliga gehört.

Bester Werfer der Gastgeber war Vincent Kittmann, der insgesamt 13 Punkte erzielte. Doch der eigentliche "Mann des Spiels" war nach Meinung von Attarbashi Marvin Willougbhy. Für ihn sei der Applaus für den Towers-Mitinitiator vor der Partie der größte Moment bei der Heimpremiere gewesen, gab der Trainer unumwunden zu.

Towers-Heimpremiere