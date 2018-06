Hamburg (dpa/lno) - Auch nach der 13. Runde der Fußball-Regionalliga Nord bleibt der Hamburger SV II souverän vorn - und kann theoretisch schon in der nächsten Woche Herbstmeister werden. Im Nordderby beim VfR Neumünster gewann das Team von Trainer Daniel Petrowsky mit 2:1.

Dabei spielte der Tabellenführer lange in Unterzahl, nachdem Dongsu Kim (30. Minute) die Rote Karte gesehen hatte. Zu dem Zeitpunkt führte Neumünster durch das Tor von Christopher Kramer 1:0. Doch der HSV stemmte sich gegen die drohende erste Saisonniederlage und drehte die Partie zehn Minuten vor Schluss um, als binnen 60 Sekunden Matti Steinmann und Debütant Said Benkarit trafen. In der Nachspielzeit sah auch noch Neumünsters Bodo Bönigk Rot. Für den VfR war es die fünfte Heimniederlage in Serie.

Der VfB Lübeck bleibt zweitbeste Mannschaft aus dem hohen Norden. Der Aufsteiger gewann beim BSV Rehden dank der Treffer von Marcello Meyer und Moritz Marheineke 2:0 und behauptete den siebten Tabellenplatz. Seine Heimpremiere erlebte St. Paulis Trainer Remigius Elert, dessen Team gegen den TSV Havelse zu einem 1:1 kam. Dabei hatte Erdogan Pini die Braun-Weißen in Führung gebracht, doch am Ende holten sich die Niedersachsen als bestes Nicht-U23-Team der Liga verdient den Punkt.

Eintracht Norderstedt ist im Abstiegskampf angekommen und weist zudem noch das zweitschlechteste Torverhältnis der Liga auf. Die personell angeschlagene Mannschaft von Thomas Seeliger kassierte die vierte Pleite nacheinander. Philipp Koch schoss seine Elf in Cloppenburg in Führung, doch am Ende hieß es 2:1 für die Niedersachsen. Weiche Flensburg konnte nicht an die jüngsten Leistungen anknüpfen und bleibt nach dem 0:1 beim Lüneburger SK im Tabellenkeller.