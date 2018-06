Hamburg (dpa/lno) - Fußball- und Eishockeyfans haben sich in Hamburg auf den Bahn-Streik gut eingestellt - auch wenn sich die Anreise für manche am Sonntag verzögerte. Weil der Mannschaftsbus des HSV vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim im Stau steckte, wurde er mit einer Polizei-Eskorte in den Volkspark geleitet. Viele Zuschauer waren mit dem eigenen Auto angereist. Shuttle-Busse fuhren wegen des Streiks nur zwischen der U-Bahnstadion Hagenbecks Tierpark und den Arenen, die üblichen S-Bahn-Stationen wurden dieses Mal nicht bedient.

Insgesamt seien die Staus rund um die Stadien am Volkspark bei der Anreise nicht stärker gewesen als an anderen Doppel-Spieltagen auch, berichtete ein Beamter der Verkehrsleitzentrale am Sonntagnachmittag. Der HSV spielte am Sonntag gegen Hoffenheim, die Eishockey-Mannschaft der Freezers gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Angesichts des sonnigen Herbstwetters mit zunächst strahlend blauem Himmel nutzten viele den Sonntag zu Ausflügen - mit dem Auto. "Es ist heute wie im Hamburger Berufsverkehr", ergänzte der Beamte. Ein "Nadelöhr" war die Ausfallstraße zur Autobahn A 1 Richtung Horner Kreisel. Außerdem behinderten Baustellen den Verkehr.