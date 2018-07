Hamburg (dpa/lno) - Die französische Schauspielerin Fanny Ardant ist am Sonntagabend bei einem Gastspiel in der Hamburger Laeiszhalle gefeiert worden. Unter der Leitung von Staatsopernchefin Simone Young sprach und intonierte die 65-jährige Filmdiva die bewegende Titelpartie von Arthur Honeggers dramatischem Oratorium "Jeanne d'Arc au bûcher" (Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen) aus dem Jahr 1935 mit einer Klarheit und Intensität, die das Publikum bei der konzertanten Aufführung unmittelbar in ihren Bann schlugen.

Im kleinen Schwarzen, mit Ponyfransen im Gesicht, ging Ardant das von Paul Claudel in ein sprachgewaltiges modernes Mysterienspiel gefasste Porträt der französischen Nationalheldin in fast beiläufigem Gesprächston an. Im Kampf zwischen himmlischen Stimmen und dem höllischen Inquisitionsgericht, das die Retterin Frankreichs auf den Scheiterhaufen verdammte, steigerte sie ihre Interpretation dann zu immer glühenderer, doch stets unverstellter Emotionalität.

Mit der souveränen Ardant im Zentrum suchte Staatsopernchefin Simone Young an der Spitze der sehr präsenten Philharmoniker, des Staatsopernchors und der Sänger-Solisten neben den religiösen und historischen Facetten auch den unzweifelhaft zeitlos aktuellen Kern des Werks freizulegen.

