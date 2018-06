Hamburg (dpa/lno) - Ein 16 Jahre alter Radfahrer ist von einem Auto in Hamburg-Poppenbüttel erfasst und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der Radfahrer offenbar am Sonntagabend eine Kreuzung bei roter Ampel überfahren. Ein 83 Jahre alter Mann habe den 16-Jährigen daraufhin frontal mit seinem Auto erfasst. Der Radfahrer kam mit diversen Prellungen, einem Schock und möglicherweise einer Wirbelsäulenverletzung ins Krankenhaus. Der Autofahrer und seine Beifahrerin blieben unverletzt.

Polizeimeldung