Hamburg(dpa/lno) - Im Hamburger Hafen ist ein Schiff gegen die alte Harburger Elbbrücke gefahren. Das Binnenmotorschiff "Taifun" sei mit der Kabine an der Brücke hängengeblieben, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Besatzungsmitglied des Schiffes wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Das Steuerhaus am Schiff wurde komplett zerstört. Die Brücke könne nach dem Ergebnis einer Prüfung durch einen Statiker weiter genutzt werden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Es seien lediglich zwei größere Eindellungen entstanden.