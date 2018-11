Hamburg (dpa/lno) - Rund sechs Monate vor der 30. Auflage des Hamburg Marathons am 26. April 2015 herrscht bei den Organisatoren großer Optimismus. "Das war der beste Oktober in den vergangenen 29 Jahren. Uns liegen bereits jetzt gut 9500 Meldungen bei den Einzelläufern vor", gab Marathon-Chef Frank Thaleiser am Mittwoch. "Darüber sind wir total glücklich, wenn ich daran denke, wo wir vor drei Jahren waren." Insgesamt 18 000 Startplätze für die Gesamtdistanz von 42,195 Kilometern stehen zur Verfügung. Dazu kommen noch 6000 erwartete Staffelläufer.

Wie sich das Elitefeld beim Jubiläumslauf zusammensetzt, darüber konnte Thaleiser noch keine Auskünfte geben. Klar aber ist, dass Eliud Kipchoge, der 2013 in der Streckenrekordzeit von 2:05:30 Stunden siegte, nicht in der Hansestadt antreten wird. "Er hat ein Angebot aus London", räumte Thaleiser ein. Ein kleines Fragezeichen steht auch hinter der Teilnahme von Mona Stockhecke vom LT Haspa Marathon Hamburg. Die EM-Starterin läuft am Sonntag den Frankfurt-Marathon mit und will ihre weitere Wettkampfplanung von ihrem Abschneiden in der Mainmetropole abhängig machen.

Marathon Hamburg