Hamburg (dpa/lno) - Der tschechische Fußball-Nationalspieler Petr Jiracek hat im Mannschaftstraining des Hamburger SV eine Hüftprellung erlitten. Zwar wurde er am Donnerstag geschont, soll aber am Samstag in der Partie beim Bundesliga-Rivalen Hertha BSC zum Kader gehören. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Flügelspieler Dennis Diekmeier nach seinem Pferdekuss aus dem Hoffenheim-Spiel. "Wir haben Dennis für diese Position, da gibt es erstmal keinen Grund zu wechseln", sagte Trainer Josef Zinnbauer am Donnerstag. U23-Spieler Ashton Götz steht als Alternative bereit.

Nach Bayern München, Borussia Dortmund und 1899 Hoffenheim trifft der HSV in der Hauptstadt erstmals unter Zinnbauer auf einen Gegner auf Augenhöhe. "Es geht um Punkte, der Gegner ist erstmal zweitrangig. Wir müssen noch erfrischender nach vorn spielen und unsere Torchancen nutzen", forderte der ehemalige U-23-Coach. Die Statistiken seien besser geworden, aber Zufriedenheit sei meistens ein Rückschritt: "Ich bin noch nicht zufrieden mit dem Ballbesitz, auch die Arbeit gegen den Ball ist noch verbesserungswürdig."

Vor der wichtigen Heimspielwoche mit dem Pokal-Hit gegen die Bayern am Mittwoch und Leverkusen am Samstag will Zinnbauer aus Berlin Zählbares mitnehmen: "Es ist enorm wichtig, nicht zu verlieren." Für Pierre-Michel Lasogga, der erstmals gegen seinen alten Verein antritt, ist der Trainer verantwortlich für den Aufwärtstrend der Hanseaten: "Alle haben sich gesteigert, ich profitiere davon."