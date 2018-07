Hamburg (dpa) - Der Paketzusteller Hermes rechnet zu Weihnachten mit einer Rekordmenge von Päckchen und Paketen. Wegen des Booms im Onlinehandel erwarte Hermes in Deutschland und Österreich mehr als 35 Millionen Sendungen im Weihnachtsgeschäft, rund zehn Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mit. "Weihnachten ist für Hermes mit Abstand die wichtigste Zeit des Jahres", sagte Dirk Rahn, Geschäftsführer Operations der Hermes Logistics Group. Ab November steigen die Sendungsmengen. Bis Weihnachten seien rund 3000 zusätzliche Hermes-Fahrzeuge unterwegs. Dabei sollen 5500 zusätzlich Beschäftigte zum Einsatz kommen, davon allein 3000 Zusteller.

Mitteilung Hermes