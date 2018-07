Hamburg (dpa/lno) – Die Niederlagen-Serie der Frauen vom Volleyball-Team Aurubis Hamburg hat sich auch zum Start in die neue Bundesliga-Saison fortgesetzt. Dennoch zeigte sich der neue Trainer Dirk Sauermann nach dem 1:3 (22:25, 25:23, 17:25, 21:25) bei den VolleyStars Thüringen in Suhl am Mittwochabend zuversichtlich. "Ich habe viele gute Ansätze gesehen. Dieses Spiel müssen wir nun abschütteln und unseren Weg weiter gehen", meinte er.

Bereits an diesem Samstag (18.00 Uhr) steht für die in der vergangenen Spielzeit sieglos gebliebenen Hamburgerinnen in der CU Arena die Heimpartie gegen VCO Berlin an. "Im Block und im Angriff über außen und diagonal müssen wir zulegen", forderte Sauermann.

