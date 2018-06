Hamburg (dpa/lno) - Kapitän Sören Gonther kehrt zurück in die Startelf des Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli. Im Heimspiel gegen den Karlsruher SC am Samstag wird der 25-Jährige wieder den Platz in der Innenverteidigung an der Seite von Lasse Sobiech einnehmen. "Sören hat zwar länger nicht gespielt, aber das sollte er kompensieren können. Er wird der Abwehr Stabilität verleihen, wir bekommen wieder eine Säule auf den Platz zurück", sagte Trainer Thomas Meggle.

Gonther hat seine Nervenreizung in der Leiste und die anschließende Grippe auskuriert und ersetzt im Abwehrzentrum Philipp Ziereis, der wegen der fünften Gelben Karte gesperrt ist. St. Pauli geht mit elf Punkten als Zwölfter in den elften Zweitliga-Spieltag.

Meggle nannte den KSC am Freitag einen gefährlichen, angeknockten Gegner. "Das wird eine schwierige Aufgabe, auch wenn Karlsruhe zuletzt vier Spiele hintereinander nicht gewonnen hat", sagte der 39 Jahre alte Fußballlehrer. Seine wesentliche Aufgabe besteht darin, die Konzentration seiner Spieler einzig und allein auf die Partie gegen die Badener zu lenken. Am Dienstag steht das Zweitrundenspiel im DFB-Pokal gegen Borussia Dortmund an. "Wenn wir jetzt schon auf das Spiel gegen Dortmund schauen würden, wäre das fatal. Unser Fokus liegt nur auf der Liga, zu 100 Prozent", sagte Meggle. Für die Partie gegen den KSC wurden mehr als 28 000 Eintrittskarten verkauft.

