Hamburg (dpa/lno)- Die Polizei hat in Hamburg-Langenhorn eine aus dem Ruder laufende Feier aufgelöst. Ein 20-Jähriger hatte die Abwesenheit seiner Eltern genutzt und in der Nacht zu Samstag etwa 20 Freunde zu einer Feier eingeladen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Doch es kamen viel mehr, da über die sozialen Medien "eine unkontrollierte Anzahl junger Menschen" von der Party erfuhr und diese aufsuchten. Anwohner, die sich über das Partyvolk in der Nachbarschaft ärgerten, verständigten die Polizei.

Die Beamten trafen vor dem Elternhaus des 20-Jährigen rund 90 Feiernde: Der Gastgeber hatte die Party den Angaben zufolge bereits für beendet erklärt. Doch offensichtlich ohne Erfolg, denn beim Betreten des Grundstückes trafen die Beamten im Garten auf rund 40 und im Einfamilienhaus auf eine unüberschaubare Anzahl von Partygästen. Da der 20-Jährige nicht mehr Herr der Lage war, bat er die Beamten um Unterstützung, die Partymeute loszuwerden.