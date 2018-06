Wolfsburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Erfolgsspur. Das Team vom Trainer Serge Aubin gewann am Sonntag das Nordderby bei den Grizzly Adams Wolfsburg mit 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) und feierte damit den zweiten Sieg innerhalb von weniger als 48 Stunden nach dem 6:3 über die Adler Mannheim in der heimischen O2-Arena.

Duvie Westcott (22., 47.), Morten Madsen (10.), Kevin Clark (27.) und Nico Krämmer (41.) erzielten vor 2459 Zuschauern die Tore für die von 750 Schlachtenbummlern begleiten Gäste, die nunmehr fünf Spiele in Folge für sich entschieden haben. Aleksander Polaczek (7.) und Mark Voakes (59.) trafen für die Hausherren.

In einem rassigen Derby steckten die Hamburger den frühen Rückstand ungerührt weg und wurden dafür mit dem schnellen Ausgleich belohnt. Die Vorentscheidung fiel praktisch mit dem Anpfiff des Schlussdrittels, als Krämmer auf Vorlage von Mathieu Roy zum 4:1 einschoss. Nachdem Verteidiger Westcott zum zweiten Mal getroffen hatte, war die Moral der Wolfsburger gebrochen.