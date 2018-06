Hamburg (dpa/lno) - Nach dem 0:3 beim Hertha BSC ist die Verunsicherung bei Fußball-Bundesligist Hamburger SV groß. "Ich sehe derzeit niemanden, der das Offensivspiel des HSV prägt", sagte Sportdirektor Peter Knäbel am Sonntag in Hamburg und wies damit auf einen großen Schwachpunkt der Hanseaten hin. "Der Wille, das 1:0 zu machen, war nicht genug da. Die Qualität der Abschlüsse war bescheiden." Knäbel, seit Anfang Oktober im Amt, forderte: "Wir müssen mehr Brutalität an den Tag legen." Der Auftritt der Mannschaft war ernüchternd. "Nach dem 0:1 war es die schlechteste Leistung, die ich bis jetzt gesehen habe", sagte Knäbel. Der HSV ist mit sechs Punkten Tabellen-16. und hat lediglich drei Tore in neun Spielen erzielt.

Stimmen zum Spiel