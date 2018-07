Hamburg (dpa/lno) - Nach einem Angriff auf ein 16-jähriges Mädchen in Hamburg-Wilhelmsburg fahndet die Polizei nach einem Unbekannten wegen eines versuchten Sexualdelikts. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war die Jugendliche am späten Donnerstagabend von einem Mann von hinten angegriffen und zu Boden gestoßen worden. Die 16-Jährige wehrte sich energisch, bis der etwa 40 bis 45 Jahre alte Täter von ihr abließ und flüchtete. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Die Tat sei am Samstag angezeigt worden.

Polizeimitteilung