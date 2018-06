Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Rotlichtgrößen sollen Medienberichten zufolge brutale Prügelattacken auf minderjährige Flüchtlinge in Auftrag gegeben haben. Sie sollen demnach Schlägertrupps losgeschickt haben, weil die Jugendlichen zuvor möglicherweise Freier bestohlen hatten. Am Wochenende waren fünf minderjährige unbegleitete Flüchtlinge auf dem Kiez mit Schlagstöcken traktiert und teils schwer verletzt worden. Bei der Polizei hieß es am Montag zunächst lediglich, die Ermittler trügen nach den Übergriffen derzeit weitere Erkenntnisse zusammen. Alle Opfer mussten in Krankenhäusern behandelt werden.