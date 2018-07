Hamburg (dpa) - Mit mehreren Projekten will der Hamburger Senat gegen eine religiöse Radikalisierung junger Menschen vorgehen. Vorgesehen ist die Qualifizierung von Mitarbeitern in Schule, Kita, Jugendarbeit und Sozialen Diensten, wie die Sozialbehörde am Dienstag in Hamburg mitteilte. Außerdem soll ein mobiles Beratungsteam aufgebaut werden. Die Sozial- sowie die Schul- und Innenbehörde, das Bezirksamt Mitte, die islamischen Religionsgemeinschaften und die Alevitische Gemeinde hatten ein Präventionskonzept erarbeitet. "Der Salafismus ist nicht ein Problem des Islams, sondern eine Herausforderung für die gesamte Gesellschaft, der wir uns gemeinsam stellen", teilte Sozialsenator Detlef Scheele (SPD) mit.

Mitteilung Sozialbehörde