Hamburg (dpa/lno) - Das Arbeitsgericht Hamburg hat den nächsten Verhandlungstermin im Prozess der als "Hartz-IV-Rebellin" bekannt gewordenen Jobcenter-Mitarbeiterin Inge Hannemann vertagt. Statt wie geplant Ende November verhandele die Kammer erst am 15. Dezember über die Versetzung Hannemanns, teilte das Arbeitsgericht am Dienstag mit. Grund sei eine Erkrankung des Vorsitzenden. Hannemann war 2013 suspendiert worden, weil sie sich weigerte, Sanktionen gegen Langzeitarbeitslose auszusprechen. Die Sozialbehörde will sie nun als Sachbearbeiterin im Referat Integrationsamt einsetzen. Dagegen wehrt sie sich. Ein weiteres Verfahren, das die Rechtmäßigkeit der Suspendierung klären soll, wurde ausgesetzt.

Pressemitteilung (pdf)