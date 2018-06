Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst ist ein Auto in einen Kanal gefahren. Das Auto habe am Dienstagabend ein Gitter durchbrochen und sei in den Hofwegkanal gestürzt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Mensch sei gerettet worden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.