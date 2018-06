Hamburg (dpa) - Die traditionsreiche NDR-Radiosendung "Gruß an Bord" hat drei neue Moderatoren: Regina König, Ocke Bandixen und Lars Cohrs gehen erstmals an Bord, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Seit 1953 können Familien daheim in der Sendung ihren Angehörigen auf Schiffen in aller Welt Grüße zum Heiligabend schicken - in einem der ältesten Radioklassiker überhaupt. Mit der Ausgabe zum 60. Geburtstag im vergangenen Jahr hatte sich Herbert Fricke, 35 Jahre lang "Stimme der Seeleute", verabschiedet.

Die Grüße am diesjährigen Heiligabend werden in Hamburg von Regina König und Ocke Bandixen (beide von NDR Info) übermittelt. Der ebenfalls neue Lars Cohrs (NDR 1 Niedersachsen) gehört neben Andrea-Christina Furrer, die schon länger dabei ist, zu den Gastgebern der Aufzeichnung in Leer. Aufgenommen werden die Grüße am 7. Dezember im Hamburger Funkhausgebäude, am 14. Dezember im Kulturspeicher in Leer.

Zu hören ist "Gruß an Bord" am 24. Dezember unter anderen auf NDR Info (20.05-22.00 Uhr) und auf NDR 90,3 (21.00-22.00 Uhr).