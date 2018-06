Nürnberg (dpa/lno) - Mit 3500 Asylbewerbern auf den Rängen peilt Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg seinen vierten Heimsieg an. "Es freut mich, dass der Verein sozial engagiert ist, und dass wir zusätzliche Unterstützung bekommen werden", sagte Trainer Valerien Ismael vor der Partie am Samstag gegen den FC St. Pauli, nachdem die Franken zuvor Hunderte Flüchtlinge mit Freikarten ausgestattet hatten. Personell sind Verteidiger Manuel Bihr und Jakub Sylvestr angeschlagen. Coach Ismael zeigt sich nach der 0:3-Niederlage bei Darmstadt 98 dennoch siegesgewiss. "Wir spielen zu Hause mit breiter Brust und wollen unser Spiel durchsetzen", sagte er am Donnerstag.

