Hamburg (dpa) - Der ehemals kokainsüchtige Soapstar Rainer Meifert (47) hält Aufklärung für die beste Methode, um junge Menschen von Drogen fernzuhalten. "Wenn die Leute wüssten, wie viel unermessliches Leid der Drogenkonsum im Westen in Ländern wie Kolumbien verursacht, würden viel weniger Leute zu Drogen greifen", sagte Meifert am Donnerstag der Nachrichtenagentur dpa in Hamburg. Der frühere "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Star, der selbst jahrelang drogenabhängig war, setzt sich in einer Dokumentation für ZDFneo mit dem Thema Kokain auseinander. Für "Ausgekokst - mein Drogentrip" begibt sich der 47-Jährige auf eine Reise von Deutschland über die Niederlande bis nach Kolumbien. Dort trifft er auf Polizeibeamte, Drogendealer und Kindersoldaten, deren Leben der Drogenanbau zerstört hat.

